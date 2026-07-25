Эксперт раскрыл, как СБУ вербует женщин

ФСБ задержала в Москве россиянку, когда та устанавливала самодельную бомбу (СВУ) под автомобиль одного из сотрудников органов безопасности. В ходе допроса женщина призналась, что вышла на связь с украинским куратором через мессенджеры и сообщила о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на ПМЖ в одну из стран Евросоюза.
В эксклюзивном комментарии aif.ru руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил, как СБУ вербует женщин для исполнения терактов.
«Думаю, что она сама искала себе именно такую подработку. Она изначально запрограммирована на это, поэтому для неё очень важно было максимально себя зарекомендовать, чтобы ей платили деньги. Есть категория людей, которые сами инициативно идут на контакт с украинцами, а потом они будут рассказывать там, что их шантажировали, им все угрожали, их прессовали. Сейчас нет такого, чтобы кому-то позвонили и склонили. Имеет место взаимный интерес, потому что любой человек, которому делают такое предложение, он на любом этапе может отказаться», — сказал он.
Злоумышленница сообщила силовикам, что выезжала на Украину транзитом через Турцию и Молдавию для обучения диверсионно-террористической деятельности. После возвращения в Россию она отправилась в Самару, где на окраине города забрала из тайника самодельную бомбу и повезла ее в Москву.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Решается вопрос о квалификации ее действий также по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.