Эксперт раскрыл, как СБУ вербует женщин

«Думаю, что она сама искала себе именно такую подработку. Она изначально запрограммирована на это, поэтому для неё очень важно было максимально себя зарекомендовать, чтобы ей платили деньги. Есть категория людей, которые сами инициативно идут на контакт с украинцами, а потом они будут рассказывать там, что их шантажировали, им все угрожали, их прессовали. Сейчас нет такого, чтобы кому-то позвонили и склонили. Имеет место взаимный интерес, потому что любой человек, которому делают такое предложение, он на любом этапе может отказаться», — сказал он.