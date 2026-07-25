Французский историк Малиновски рассказал о причине получения гражданства России

Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал, что попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране.
«Когда началась война и весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство», — поделился он в беседе с РИА Новости.
По словам историка, он хотел показать свою любовь к России в самый сложный период.
Малиновски добавил, что российский лидер Владимир Путин предоставил ему гражданство за три недели.
Ранее итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, заявила, что вместе с матерью намерена получить российское гражданство.
Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.