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Французский историк Малиновски рассказал о причине получения гражданства России

Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал, что попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране.

Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал, что попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране.

«Когда началась война и весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство», — поделился он в беседе с РИА Новости.

По словам историка, он хотел показать свою любовь к России в самый сложный период.

Малиновски добавил, что российский лидер Владимир Путин предоставил ему гражданство за три недели.

Ранее итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, заявила, что вместе с матерью намерена получить российское гражданство.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.