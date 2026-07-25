Трамп пожаловался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что представители средств массовой информации звонят ему «каждые 3,7 минуты».
Он уточнил, что поделился номером телефона с журналистами и жалеет об этом. Трамп назвал это решение «самым глупым в жизни».
«И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал. Теперь мне звонят каждые 3,7 минуты», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в рамках ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
По словам Трампа, он решил назвать свой номер после того, как во время президентства представители СМИ ему не звонили долгое время. Он отметил, что в период работы девелопером журналисты звонили ему каждые 30 минут.
Напомним, осенью 2025 года Трамп оскорбил репортёра на пресс-конференции в Белом доме. Он назвал корреспондента Bloomberg Кэтрин Люси «поросёнком». В Белом доме заявили, что президент Соединённых Штатов прав.