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Трамп пожаловался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что представители средств массовой информации звонят ему «каждые 3,7 минуты».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что представители средств массовой информации звонят ему «каждые 3,7 минуты».

Он уточнил, что поделился номером телефона с журналистами и жалеет об этом. Трамп назвал это решение «самым глупым в жизни».

«И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал. Теперь мне звонят каждые 3,7 минуты», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в рамках ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

По словам Трампа, он решил назвать свой номер после того, как во время президентства представители СМИ ему не звонили долгое время. Он отметил, что в период работы девелопером журналисты звонили ему каждые 30 минут.

Напомним, осенью 2025 года Трамп оскорбил репортёра на пресс-конференции в Белом доме. Он назвал корреспондента Bloomberg Кэтрин Люси «поросёнком». В Белом доме заявили, что президент Соединённых Штатов прав.

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