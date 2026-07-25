Посольство: Таллин замалчивает информацию о дронах ВСУ в небе Эстонии

Таллин замалчивает информацию об украинских беспилотниках в воздушном пространстве Эстонии.
Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как “неизбежные издержки” (нахождение украинских БПЛА в эстонском небе. — RT)… предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удаётся лишь путём замалчивания информации на эту тему», — сказал он в интервью РИА Новости.
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