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Посольство: Таллин замалчивает информацию о дронах ВСУ в небе Эстонии

Таллин замалчивает информацию об украинских беспилотниках в воздушном пространстве Эстонии.

Таллин замалчивает информацию об украинских беспилотниках в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как “неизбежные издержки” (нахождение украинских БПЛА в эстонском небе. — RT)… предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удаётся лишь путём замалчивания информации на эту тему», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что Латвия и другие прибалтийские государства предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России.

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