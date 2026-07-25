Виталий Хоценко направил 22,7 миллиона рублей на подготовку к зиме

Муниципальные районы Омской области получат ещё 22,7 миллиона рублей на ремонт котельных и замену тепловых сетей. Субсидии распределили по решению губернатора Виталия Хоценко в рамках подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
В Знаменском районе отремонтируют тепловые сети и котельное оборудование. В рабочем посёлке Муромцево планируют модернизировать котельную № 1, а в селе Южно-Подольск Черлакского района заменят два котла в котельной № 11.
Подготовка к зиме продолжается во всех районах региона. Специалисты ремонтируют коммунальные объекты, создают нормативные запасы топлива, обновляют схемы теплоснабжения, а также готовят многоквартирные дома и социальные учреждения. Одновременно устраняются замечания, выявленные во время прошлого отопительного сезона.
Одной из основных задач остаётся своевременное получение муниципалитетами паспортов готовности. Работу координирует региональный штаб по вопросам устойчивого функционирования объектов теплоснабжения. Подготовку к отопительному сезону контролируют губернатор Омской области и региональное министерство энергетики.