Виталий Хоценко направил 22,7 миллиона рублей на подготовку к зиме

Муниципальные районы Омской области получат ещё 22,7 миллиона рублей на ремонт котельных и замену тепловых сетей. Субсидии распределили по решению губернатора Виталия Хоценко в рамках подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.