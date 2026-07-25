ТАСС: ВСУ предпочитают российские машины ВАЗ дорогостоящим пикапам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области активно ищут российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданские вместо дорогостоящих пикапов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что подразделения ВСУ в Сумской области активно ищут российские автомобили (ВАЗ) для маскировки под гражданское население, предпочитая их дорогостоящим пикапам», — сказал собеседник агентства.
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