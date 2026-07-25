«Побеждал трижды»: Трамп пригрозил баллотироваться в четвертый раз

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил о планах баллотироваться на четвертый президентский срок. Соответствующее заявление он сделал, выступая на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
Американский лидер назвал свое намерение сенсацией и пообещал вновь победить на выборах, подчеркнув, что уже делал это трижды. Свои слова он сопроводил демонстрацией кепки с надписью «Трамп 2028».
Действующий срок для Трампа является вторым. При этом он до сих пор не признает поражение в 2020 году, когда победа была присуждена Джо Байдену. Следующие всеобщие выборы запланированы на 2028 год.
Ранее Трамп уже допускал возможность выдвижения на третий срок и утверждал, что знает «пути» для обхода ограничений. В то же время действующая поправка к Конституции США прямо запрещает одному лицу занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Ранее мы писали: «Скорее умру»: Трамп отказался от бронежилета из-за лишнего веса.
Читайте также: Бернем дал отповедь Фараджу: выборов не будет, работать надо.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.