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Военных транспортной авиации ВСУ перевели в группу ПВО в Сумской области

Военнослужащих 25-й бригады ВВС ВСУ перевели в мобильную группу ПВО.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перевели в мобильную группу ПВО в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Украинские волонтеры сообщают, что военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВВСУ перебросили в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, а также “помповиков”, отвечающих за противодействие FPV на переднем крае», — сказал собеседник агентства.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

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