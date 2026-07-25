МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перевели в мобильную группу ПВО в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Украинские волонтеры сообщают, что военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВВСУ перебросили в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, а также “помповиков”, отвечающих за противодействие FPV на переднем крае», — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.