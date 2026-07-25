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ТАСС: военных ВСУ из транспортной авиации отправили сбивать дроны под Сумы

В российских силовых структурах заявили, что украинские боевики будут отвечать за противодействие БПЛА на переднем крае.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ВСУ перебросили военнослужащих бригады транспортной авиации в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, они будут отвечать за противодействие БПЛА на переднем крае. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские волонтеры сообщают, что военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перебросили в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, а также “помповиков”, отвечающих за противодействие FPV-дронам на переднем крае», — сказал собеседник агентства.

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