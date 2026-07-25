ТАСС: военных ВСУ из транспортной авиации отправили сбивать дроны под Сумы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ВСУ перебросили военнослужащих бригады транспортной авиации в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, они будут отвечать за противодействие БПЛА на переднем крае. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.