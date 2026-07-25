NYT: новый пакет американских санкций задерживается в Конгрессе

Демократы увидели в этом пункте «карт-бланш» на единоличное управление пошлинами и заявляют, что не приемлют такие широкие полномочия для президента. Они указывают на «хаотичную политику пошлин» господина Трампа и считают этот пункт попыткой обойти американскую конституцию, которая закрепляет регулирование вопросов торговли за Конгрессом. При этом в США уже действует несколько законов, позволяющих президенту вводить пошлины при определенных обстоятельствах, которые господин Трамп и так активно использует.