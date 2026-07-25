Две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожены в районе села Могрица Сумской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.
«ВСУ дважды пытались контратаковать наши подразделения силами штурмовых групп 47-й ОМБр около Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее силовики рассказали, что на фронте в Сумской области гибнут боевики 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, мобилизованные в мае и июне текущего года.
Также сообщалось, что группа боевиков украинской армии ликвидирована в развалинах заброшенного села Соломенного в Харьковской области.