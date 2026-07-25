Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Сумской области

Две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожены в районе села Могрица Сумской области.

Две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожены в районе села Могрица Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

«ВСУ дважды пытались контратаковать наши подразделения силами штурмовых групп 47-й ОМБр около Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее силовики рассказали, что на фронте в Сумской области гибнут боевики 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, мобилизованные в мае и июне текущего года.

Также сообщалось, что группа боевиков украинской армии ликвидирована в развалинах заброшенного села Соломенного в Харьковской области.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше