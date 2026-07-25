Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черниговской области вдова мобилизованного взорвала сотрудников ТЦК

Вдова мобилизованного украинца взорвала сотрудников ТЦК на блокпосту.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала “людоловам”, стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», — сказал собеседник агентства.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше