В Черниговской области вдова мобилизованного взорвала сотрудников ТЦК

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вдова мобилизованного украинца взорвала взрывчаткой, замаскированной в пакете из сети быстрого питания, сотрудников ТЦК на блокпосту в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала “людоловам”, стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», — сказал собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.