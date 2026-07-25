Как отметил Мао, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, проходил с 3 по 6 июня), председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший встретился с Трампом через неделю после поездки в РФ. «Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», — сказал Мао.