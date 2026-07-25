Продюсер Мао рассказал о реакции Трампа на подаренную Путиным шайбу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высоко оценил хоккейную шайбу, подаренную ему российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ранее ТАСС заявил американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
Как отметил Мао, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, проходил с 3 по 6 июня), председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший встретился с Трампом через неделю после поездки в РФ. «Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», — сказал Мао.
Продюсер подчеркнул, что Кук-младший пользуется доверием Трампа и, по его мнению, к нему с доверием относится и русский народ. «Родни способен сыграть более активную и, возможно, официальную роль, выйдя за рамки тех культурных проектов, которыми он занимается сейчас», — заключил Мао.