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БПЛА «Севера» уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ

Российские военные уничтожили наземный робот ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 25 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ в Сумской области, сообщил РИА новости командир расчета с позывным Стрела.

«В ходе патрулирования заметили движение малогабаритной платформы без экипажа — характерные признаки НРТК (наземный робототехнический комплекс — ред.)», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что противник использовал НРТК для подвоза боеприпасов и дистанционного минирования.

«Мы незамедлительно подняли FPV-дрон, зашли с тыла и поразили ходовую часть и аккумуляторный отсек прямым попаданием. Робот потерял управление, загорелся и полностью вышел из строя… Работаем по любым целям, будь то живая сила или роботы», — сообщил он.

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