Иран загнал США в ловушку: Тегеран закрыл проливы, готов нанести новый удар

Ближний Восток стремительно превращается в глобальный фронт антиамериканского сопротивления. Йеменские хуситы нанесли удар по саудовским танкерам и заблокировали стратегический Баб-эль-Мандебский пролив. В эксклюзивном интервью aif.ru политолог Владимир Шаповалов объяснил, как США сами себя загнали в патовую ситуацию и почему Иран может начать охоту на американских граждан по всему миру.
Проливы под замком: хуситы бьют по танкерам, США теряют контроль.
Хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море и закрыли Баб-эль-Мандебский пролив для судов Саудовской Аравии. Этот водный коридор — одна из ключевых артерий мировой торговли, и его блокировка мгновенно взвинчивает цены на энергоносители. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, как повлияют союзники Ирана на развитие конфликта.
«И иранское руководство, и хуситы обозначали, что Баб-эль-Мандебский пролив может быть перекрыт, и если это вдруг стало неожиданным для Соединённых Штатов, это вина самих США, которые могли утратить компетенции стратегического мышления и не понимают, какие действия может вызвать их агрессия», — отметил он.
Вашингтон в очередной раз наступил на грабли самоуверенности. Предупреждения звучали давно и недвусмысленно, но американские стратеги предпочли их игнорировать. Удар по саудовским танкерам — это сигнал не столько Эр-Рияду, сколько его заокеанским покровителям: ваша экономическая стабильность висит на волоске.
Шиитский пояс: от Ирака до Персидского залива американцев ждут.
Однако морская блокада — лишь один из инструментов давления, и далеко не самый болезненный. По словам политолога Шаповалова, дальнейшие шаги со стороны Ирана и его союзников могут быть самыми разнообразными.
«Нужно помнить о большой поддержке Ирана со стороны шиитской общины Ирака, где находится значительная часть, так сказать, американских военных баз. Нужно вспомнить о том, что шиитские общины, в значительной степени солидарные с позицией Ирана, находятся и в некоторых странах Персидского залива. Этот факт ни в коем случае американцам не стоит сбрасывать со счетов», — уточнил эксперт.
Пентагон оказывается в крайне уязвимом положении. Военные базы, разбросанные по всему Ближнему Востоку, внезапно превращаются из опорных пунктов в заложников. Многотысячный контингент в Ираке фактически сидит на пороховой бочке. Аналогичная ситуация складывается в Кувейте, Бахрейне и других монархиях Залива, где местные шииты помнят о своих религиозных и политических связях с Ираном.
Интернет-кабели на дне: невидимое оружие Тегерана.
Шаповалов напомнил об угрозе, которую Иран уже озвучивал. Речь идёт о сценарии, способном обрушить цифровую экономику целых континентов.
«В защиту интересов Ирана могут не только проливы перекрывать, но и использовать то, что находится на морском дне. Через Персидский залив проходит огромное количество кабелей, которые связывают разные страны мира, дают интернет. Это тоже может быть использовано Ираном в борьбе с Соединёнными Штатами», — сказал он.
Это предупреждение звучит особенно зловеще в эпоху тотальной цифровизации. По дну Персидского залива проложены десятки оптоволоконных магистралей, обеспечивающих связь между Европой, Азией и Африкой. Их повреждение вызовет коллапс банковских транзакций, биржевых торгов и корпоративных коммуникаций. Иранские водолазы и подводные дроны теоретически способны нанести удар, который будет стоить мировой экономике триллионы долларов. Это козырь, который Тегеран пока держит в рукаве, но сам факт его существования кардинально меняет расклад сил.
Охота на американцев: конфликт выходит за пределы региона.
Политолог Шаповалов подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке может выйти за его пределы. Иран намерен отстаивать свою независимость до конца. И здесь.
Вашингтон ждёт самый неприятный сюрприз — географическое расширение театра боевых действий.
«Действия против США могут выйти за пределы ближневосточного региона. В своём стремлении защитить себя от американской агрессии Иран может перейти к проактивным антиамериканским действиям в различных странах мира. Современные методы ведения войны, в том числе посредством беспилотников, разработками которых успешно занимается Иран, вполне могут привести к тому, что американский солдат, американский дипломат, американский бизнесмен станут мишенями не только на Ближнем Востоке. Сейчас складывается ситуация, где каждый последующий шаг американцев ухудшает их положение», — сказал Шаповалов.
США получили шах и мат.
США усиливают давление на Иран, пытаясь принудить Тегеран принять свои требования. Как политолог Владимир Шаповалов, эффект может оказаться диаметрально противоположным. Американская стратегия зашла в тупик, и чем дольше Вашингтон это отрицает, тем дороже заплатит.
«Сейчас фактически речь идёт о том, что это ситуация патовая. У США нет возможности предпринять какие-либо действия, которые могут привести к успеху и к достижению их целей на Ближнем Востоке. Американцам нужно быстро заканчивать конфликт, выходить безо всяких условий, потому что дальше будет только хуже», — сказал он.
По словам политолога, Иран и не заинтересован в продолжении конфликта, но при этом не собирается принимать требования США. «Задача Соединённых Штатов сейчас не столько заключить мир, сколько прекратить военные действия против Ирана. Иран все-таки занимает оборонительную позицию, и если Соединённые Штаты прекратят агрессивные действия даже без заключения мирного договора, то Иран последует их примеру, потому что он не заинтересован в конфликте. Инициатором военных действий выступают именно Соединённые Штаты», — объяснил эксперт.
Шаповалов подчеркнул, что у Ирана есть возможность успешно противостоять США и нанести противнику сокрушительный удар. «А если США усилят агрессию, тогда они получат соответствующий асимметричный ответ. Как показали события последних месяцев, у Ирана достаточно интересных идей, которые могут вызвать шок на энергетическом и экономическом рынках и привести к очень болезненным результатам для Соединённых Штатов», — добавил он.
Очередной этап эскалации на Ближнем Востоке начался 8 июля. После очередных ударов США, повлекших гибель мирного населения Ирана, глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи пообещал, что за потерю каждого гражданина будут убивать одного военнослужащего Соединенных Штатов. Какие дальше шаги будут предпринимать Тегеран и Вашингтон, покажет время.