МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ для передвижений в Сумской области выбирают российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданское население, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что подразделения ВСУ в Сумской области активно ищут “российские автомобили (ВАЗ) для маскировки под гражданское население, предпочитая их дорогостоящим пикапам”, — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.