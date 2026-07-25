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В Сумской области ВСУ ищут российские автомобили для маскировки

ВСУ для передвижений в Сумской области ищут ВАЗ для маскировки под гражданских.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ для передвижений в Сумской области выбирают российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданское население, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что подразделения ВСУ в Сумской области активно ищут “российские автомобили (ВАЗ) для маскировки под гражданское население, предпочитая их дорогостоящим пикапам”, — сказал собеседник агентства.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

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