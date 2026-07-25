Irish Times: в Ирландии полиция обнаружила бомбу в автомобиле

Полиция Ирландии недалеко от границы с Северной Ирландией обнаружила в в автомобиле мощную бомбу, сообщает The Irish Times.
«Считается, что это самая крупная бомба, изъятая в республике за последние десять лет», — говорится в публикации.
По данному делу задержаны два человека. Издание сообщает, что среди задержанных — 25-летняя студентка Изобелла Перри Салливан.
Машина девушки была остановлена для проверки в рамках расследования операций диссидентских республиканских группировок. На заднем сидении во время обыска было обнаружено готовое к использованию взрывное устройство.
В апреле заминированный автомобиль взорвался у полицейского участка в Северной Ирландии.