Российского альпиниста, пострадавшего на Памире, эвакуируют в воскресенье

«От эвакуации на пятницу отказались, решили, что подождут чартерного рейса (более дешевого — ред.), который запланирован на 26 июля. Эвакуируем, после доставим на машине до Душанбе, а 27 июля у него билет обратно в Россию», — рассказал Камолзода.