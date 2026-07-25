«Россия уничтожила». В США раскрыли, чего лишилась Украина в последние дни

«Параллельно с этим Россия фактически закрыла Одессу. Город полностью блокирован. То же самое происходит и с Николаевым. По сути, Украина отрезана от дальнейших поставок, по крайней мере, через Черное море. Все остальное теперь придется вести по суше. А на этом направлении Россия уничтожает локомотивы. Так что русские фактически лишают Украину возможности получать снабжение и по железной дороге», — уточнил эксперт.