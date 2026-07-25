МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Британия может отвернуться от Владимира Зеленского, если тот потерпит неудачу на президентских выборах на Украине, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
«Британия — разделенная нация. У правящей элиты есть свои цели, и она хочет, чтобы они были достигнуты. У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться», — сказал Кэннон, отвечая на вопрос, хочет ли Великобритания видеть Зеленского во главе Украины.
Говоря о конфликте на Украине, генеральный секретарь партии подчеркнул нежелание англичан его поддерживать. Он пояснил, что у страны есть ряд своих социальных и экономических проблем, которые не решаются из-за финансовой поддержки Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского «диктатором без выборов», отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.