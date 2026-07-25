Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский политик рассказал, когда Лондон откажется от Зеленского

Кэннон: Британия может отвернуться от Зеленского, если тот потеряет легитимность.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Британия может отвернуться от Владимира Зеленского, если тот потерпит неудачу на президентских выборах на Украине, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

«Британия — разделенная нация. У правящей элиты есть свои цели, и она хочет, чтобы они были достигнуты. У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться», — сказал Кэннон, отвечая на вопрос, хочет ли Великобритания видеть Зеленского во главе Украины.

Говоря о конфликте на Украине, генеральный секретарь партии подчеркнул нежелание англичан его поддерживать. Он пояснил, что у страны есть ряд своих социальных и экономических проблем, которые не решаются из-за финансовой поддержки Украины.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского «диктатором без выборов», отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше