«Британия — разделенная нация. У правящей элиты есть свои цели, и она хочет, чтобы они были достигнуты. У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться», — сказал Кэннон, отвечая на вопрос, хочет ли Великобритания видеть Зеленского во главе Украины.