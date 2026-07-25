Посол России в Турции: У Москвы нет агрессивных планов против ЕС

Посол России в Турции Сергей Вершинин дал интервью телеканалу «Хабертюрк», где развеял сомнения о намерениях Москвы в отношении ЕС. Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не вынашивала агрессивных устремлений против соседних стран и ориентируется на политико-дипломатическое решение конфликта на Украине.