Токаев посетит Россию по приглашению Путина

Об этом стало известно из сообщения Акорды.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России».
В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств, отметила пресс-служба президента Казахстана.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства.