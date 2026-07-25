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Токаев посетит Россию по приглашению Путина

Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 25 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Akorda.kz

Об этом стало известно из сообщения Акорды.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России».

В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств, отметила пресс-служба президента Казахстана.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства.