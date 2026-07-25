В Кировской области после ракетного удара по заводу объявлен трёхдневный траур

В Кировской области после ракетного удара ВСУ по предприятию объявлен трёхдневный траур, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«Подписал указ об объявлении трёхдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», — написал он в MAX.
В результате атаки ВСУ погибли шесть человек, ещё 26 пострадали.
Пожар, возникший в результате ракетного удара на предприятии в Кирове, полностью потушен.
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