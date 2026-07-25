Пентагон не исправил заниженные данные о потерях США в войне с Ираном

В четверг число погибших снизили с 18 до 14, а количество раненых уменьшилось на несколько десятков человек. Как утверждала The New York Times, Пентагон мог занизить данные намеренно: четверо военнослужащих погибли во время обстрелов со стороны Ирана по базам США в минувшие выходные — уже после официального объявления о прекращении огня с Ираном, и это могло послужить поводом для удаления их из списка.