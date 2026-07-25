В зоне СВО начали применять детектор дронов с расширенным частотным диапазоном

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Модернизированный детектор дронов «Набат-3» с расширенным частотным диапазоном и функцией видеоперехвата начал применяться в зоне СВО и на приграничных территориях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-производителя GoDrone.
«Детектор дронов “Набат-3” был модернизирован, в ходе чего расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность — цель обнаруживается в радиусе до 2 км — и точность обнаружения дронов противника. Обновленное изделие уже направлено на апробацию в действующие подразделения в зону СВО. Также детектор с расширенным функционалом уже применяется на приграничных территориях», — рассказали в организации.
В GoDrone отметили, что рабочий диапазон детектора был расширен ввиду возросшей угрозы применения ВСУ дронов, использующих высокие частоты. «Набат-3» в новой версии получил рабочие частоты от 200 до 8 800 МГц. Это диапазон, который позволяет обнаруживать практически все модели беспилотников противника. Также улучшена фильтрация шумов, что позволяет отсекать посторонние источники. Устройство анализирует характер сигнала: диапазон, ширину канала, стабильность, поведение во времени, проводя анализ радиоэфира и выявляя аналоговые и цифровые сигналы, схожие с сигналами БПЛА, отсекая ложные срабатывания от Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, случайных помех, бытовых устройств и т. п.", — уточнили в организации.
Также в детекторе реализована функция видеоперехвата, позволяющая перехватывать видеосигнал с БПЛА или безэкипажного катера в режиме реального времени. «Основная задача детектора — обнаруживать радиоизлучение, исходящее от бортовых видеопередатчиков дронов. Устройство принимает радиосигналы в широком диапазоне, анализирует их и сигнализирует о наличии БПЛА. Функция видеоперехвата дает возможность оператору увидеть, что передает камера дрона, и по картинке примерно определить направление полета и район нахождения аппарата. Это помогает сориентироваться, откуда исходит угроза, и принять меры противодействия», — добавили в компании.