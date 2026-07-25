В зоне СВО начали применять детектор дронов с расширенным частотным диапазоном

В GoDrone отметили, что рабочий диапазон детектора был расширен ввиду возросшей угрозы применения ВСУ дронов, использующих высокие частоты. «Набат-3» в новой версии получил рабочие частоты от 200 до 8 800 МГц. Это диапазон, который позволяет обнаруживать практически все модели беспилотников противника. Также улучшена фильтрация шумов, что позволяет отсекать посторонние источники. Устройство анализирует характер сигнала: диапазон, ширину канала, стабильность, поведение во времени, проводя анализ радиоэфира и выявляя аналоговые и цифровые сигналы, схожие с сигналами БПЛА, отсекая ложные срабатывания от Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, случайных помех, бытовых устройств и т. п.", — уточнили в организации.