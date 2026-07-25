Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Пять человек пострадали в результате массированной воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, два человека госпитализированы и находятся в больнице в Ростове-на-Дону. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников, есть пострадавшие.
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