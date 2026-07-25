Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Пять человек пострадали в результате массированной воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пять человек пострадали в результате массированной воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, два человека госпитализированы и находятся в больнице в Ростове-на-Дону. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников, есть пострадавшие.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше