Путин и Токаев проведут встречу в Омске

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи в Омске в субботу обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.