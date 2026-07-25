Дипломат РФ заявил о сокрытии Таллином полётов дронов ВСУ над Эстонией

Беспилотники Вооружённых сил Украины регулярно появляются в небе стран Прибалтики. Чиновники Эстонии, Латвии и Литвы утверждали, что не разрешали Киеву применять свою территорию для атак на российские объекты. Однако факты говорят об ином. Недавно на территории Эстонии обнаружили дрон ВСУ. Внутри аппарата нашли 5 килограммов взрывчатки.