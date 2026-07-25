Слюсарь: Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ

Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в регионе уничтожены беспилотники и ракеты.
Слюсарь добавил, что в результате атаки пострадали пять человек, двое госпитализированы.
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников, есть пострадавшие.
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