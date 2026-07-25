Кремль: Путин и Токаев примут участие в совместном форуме в Омске

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Об этом заявили в Кремле.
«25 июля 2026 года в Омске состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев», — говорится в сообщении.
В конце июня Токаев и Путин обсудили подготовку к совместному форуму в Омске.
Путин подчёркивал, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно.