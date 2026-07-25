Президент Казахстана Токаев посетит Омск и встретится с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит Омск по приглашению российского лидера Владимира Путина. Он примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы президента Казахстана.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.
В рамках визита запланирована встреча глав двух государств. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев также примут участие в мероприятиях форума, который проходит в Омске 24 и 25 июля.