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Президент Казахстана Токаев посетит Омск и встретится с Путиным

Лидеры двух стран примут участие в межрегиональном форуме.

Источник: Kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит Омск по приглашению российского лидера Владимира Путина. Он примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы президента Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.

В рамках визита запланирована встреча глав двух государств. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев также примут участие в мероприятиях форума, который проходит в Омске 24 и 25 июля.