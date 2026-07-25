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Кремль: Путин и Токаев в Омске обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи в Омске обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран.

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи в Омске обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран.

Об этом заявили в Кремле.

«Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», — говорится в сообщении.

Путин и Токаев 25 июля примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Ранее Путин подчёркивал, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно.