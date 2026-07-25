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Токаев и Путин встретятся на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске

Токаев 25 июля прибудет с рабочим визитом в Омск.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 25 июля, прибывает с рабочим визитом в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Мероприятие объединит лидеров двух государств, региональные делегации и экспертов для обсуждения ключевых направлений партнерства. Об этом сообщили в Кремле.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.

В рамках программы форума запланирована отдельная двусторонняя встреча казахского лидера и президента России Владимира Путина. Главы государств обсудят актуальные темы двустороннего взаимодействия, укрепление торгово-экономических связей и дальнейшие перспективы интеграционного сотрудничества между странами.

Ранее в ходе визита в Москве Токаев успел посетить Большой театр, а также попить чай в квартире Путина.