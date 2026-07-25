Токаев и Путин встретятся на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 25 июля, прибывает с рабочим визитом в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Мероприятие объединит лидеров двух государств, региональные делегации и экспертов для обсуждения ключевых направлений партнерства. Об этом сообщили в Кремле.