Семьям погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове выплатят по 1,5 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 млн рублей. Окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием», — написал он в MAX.
Соколов добавил, что дополнительные средства будут направлены городу на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.
24 июля ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове. В результате террористической атаки погибли шесть человек, ещё 26 пострадали.
В регионе объявлен трёхдневный траур.
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