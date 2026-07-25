Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове выплатят по 1,5 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Источник: RT на русском

Семьям погибших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове выплатят по 1,5 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 млн рублей. Окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием», — написал он в MAX.

Соколов добавил, что дополнительные средства будут направлены городу на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.

24 июля ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове. В результате террористической атаки погибли шесть человек, ещё 26 пострадали.

В регионе объявлен трёхдневный траур.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше