Десятки тонн крепкого алкоголя: Новый главком ВСУ не смог побороть пьянство в войсках

На действия командования поступали жалобы от жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР. Утверждается, что речь шла о случаях употребления алкоголя среди личного состава.
Также источник сообщил об изъятии более 50 тонн крепких спиртных напитков полицией на подконтрольной Украине территории и ещё более 37 тонн в пунктах размещения группировки «Хортица».
Напомним, Драпатый был назначен на пост главкома ВСУ вместо уволенного Александра Сырского. Недавно в интернете распространилось видеоинтервью Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом», которого нужно «перевоспитать» в духе украинского национализма. После этого в Кремле пообещали дать жёсткий ответ за эти высказывания.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.