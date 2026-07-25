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Десятки тонн крепкого алкоголя: Новый главком ВСУ не смог побороть пьянство в войсках

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый не смог решить проблему с алкоголем среди военнослужащих во время командования группировкой «Хортица». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

На действия командования поступали жалобы от жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР. Утверждается, что речь шла о случаях употребления алкоголя среди личного состава.

Также источник сообщил об изъятии более 50 тонн крепких спиртных напитков полицией на подконтрольной Украине территории и ещё более 37 тонн в пунктах размещения группировки «Хортица».

Напомним, Драпатый был назначен на пост главкома ВСУ вместо уволенного Александра Сырского. Недавно в интернете распространилось видеоинтервью Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом», которого нужно «перевоспитать» в духе украинского национализма. После этого в Кремле пообещали дать жёсткий ответ за эти высказывания.

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