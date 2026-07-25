Десятки тонн крепкого алкоголя: Новый главком ВСУ не смог побороть пьянство в войсках

Напомним, Драпатый был назначен на пост главкома ВСУ вместо уволенного Александра Сырского. Недавно в интернете распространилось видеоинтервью Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом», которого нужно «перевоспитать» в духе украинского национализма. После этого в Кремле пообещали дать жёсткий ответ за эти высказывания.