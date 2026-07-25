Путин обратил внимание на сборку МС-21 и передал привет коллективу Иркутского авиазавода

IrkutskMedia, 25 июля. Генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов рассказал, на какие детали обращал внимание президент России во время визита и передал трудовому коллективу авиазавода привет от Владимира Путина.
"Мы прошли по всей поточной линии сборки самолёта МС-21, начиная от агрегатного производства и заканчивая уже крайним, первым серийным самолётом, который на следующей неделе мы готовим к проведению лётных испытаний. Неожиданно было внимание президента к деталям сборки и технологии, какие-то конкретные частные вопросы непосредственно на производстве.
Основной вопрос Владимира Владимировича: что необходимо для обеспечения равномерной, ритмичной загрузки нашего предприятия, нашей поточной линии МС-21. Отдельно мы обсудили вопрос обеспечения поставок самолёта ЯК-130 нашим заказчикам. И это перспективное направление, которое, несомненно, требует внимания руководства страны.
По завершении визита Владимир Владимирович просил передать всему коллективу Иркутского завода спасибо за преданный труд, за самоотверженную работу на нашем заводе", — рассказал Андрей Сойнов.
Напомним, что в ходе посещения Иркутска24 июля глава государства осмотрел цеха отечественного самолета МС-21, где серийно собираются импортозамещенные лайнеры МС-21−310. Сейчас на ИАЗ ведётся сборка 18 серийных импортозамещённых гражданских лайнеров МС-21−310, разной степени готовности.