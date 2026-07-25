Путин обратил внимание на сборку МС-21 и передал привет коллективу Иркутского авиазавода

"Мы прошли по всей поточной линии сборки самолёта МС-21, начиная от агрегатного производства и заканчивая уже крайним, первым серийным самолётом, который на следующей неделе мы готовим к проведению лётных испытаний. Неожиданно было внимание президента к деталям сборки и технологии, какие-то конкретные частные вопросы непосредственно на производстве.