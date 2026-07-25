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В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«В регионе объявлен режим беспилотной опасности!» — написал он в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, а также предупредил о возможных ограничениях связи и мобильного интернета.

В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Ранее в Челябинской области объявили беспилотную опасность.

Также сообщалось, что пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область.

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