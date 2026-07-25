В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«В регионе объявлен режим беспилотной опасности!» — написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, а также предупредил о возможных ограничениях связи и мобильного интернета.
В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Ранее в Челябинской области объявили беспилотную опасность.
Также сообщалось, что пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область.
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