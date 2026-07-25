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Продюсер Мао: Трамп был чрезвычайно позабавлен шайбой от Путина

Родни Кук передал Дональду Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп остался в восторге от неожиданного подарка — хоккейной шайбы, переданной ему российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал американский продюсер и глава Studio Mao Стивен Мао.

Подарок доставил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший, возглавлявший делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. Спустя неделю после поездки он встретился с американским лидером.

«Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», — рассказал Мао в беседе с ТАСС.

Продюсер также отметил, что Кук-младший пользуется полным доверием Белого дома и обладает высоким авторитетом в России, что позволяет ему выйти за рамки исключительно культурных инициатив.

«Родни способен сыграть более активную и, возможно, официальную роль, выйдя за рамки тех культурных проектов, которыми он занимается сейчас», — заключил Мао.

Напомним, сам Кук рассказал, что Трамп позитивно отреагировал на хоккейную шайбу от Путина. Кук объяснил Трампу значение такого символа, заявив, что шайбой Путин «передает привет». Глава Белого дома рассмеялся в ответ.

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