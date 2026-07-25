Лавров рассказал, как договоренности в Анкоридже могли бы остановить конфликт на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализация договоренностей, достигнутых на переговорах России и США в Анкоридже, могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом министр сообщил после заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Кыргызстане.