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Лавров рассказал, как договоренности в Анкоридже могли бы остановить конфликт на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализация договоренностей, достигнутых на переговорах России и США в Анкоридже, могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализация договоренностей, достигнутых на переговорах России и США в Анкоридже, могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом министр сообщил после заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Кыргызстане.

По словам Лаврова, если США поддерживают позицию европейских стран и Украины, которые, как он выразился, отказались от выполнения анкориджских договоренностей, Россия будет добиваться своих целей при любых обстоятельствах.

Министр также напомнил, что по итогам встречи в Анкоридже стороны, по его словам, согласовали компромиссные позиции, однако Вашингтону не удалось обеспечить их реализацию со стороны Киева.

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