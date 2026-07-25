Что известно об атаке БПЛА ВСУ на Ростов 25 июля 2026

Позже ракетную опасность объявили в южной части Ростовской области. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. К вечеру губернатор отчитался об уничтожении дронов в акватории Таганрогского залива, а также в Неклиновском и Октябрьском районах. Тогда данных о разрушениях на земле не было.