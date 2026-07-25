Теперь в Дубае можно ездить с казахстанскими правами — официально

«Теперь граждане Казахстана, временно находящиеся в ОАЭ, смогут использовать казахстанское водительское удостоверение в соответствии с законодательством Эмиратов. При переезде на постоянное место жительства они смогут обменять его без прохождения теоретического и практического экзаменов по категории “В” (легковые автомобили) и подкатегории “В1” (трициклы и квадроциклы). Аналогичный порядок распространяется и на граждан ОАЭ, переезжающих на постоянное место жительства в Казахстан».
Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь действующее национальное водительское удостоверение, действующий вид на жительство, официальный перевод документа (в ОАЭ — на арабский язык, в Казахстане — на казахский или русский язык), а также пройти обязательное медицинское обследование.
При этом национальное водительское удостоверение не изымается. После обмена компетентные органы двух государств лишь уведомляют друг друга о проведенной процедуре.
Важно отметить, что упрощенный порядок распространяется только на категорию «В» и подкатегорию «В1». Обмен водительских удостоверений других категорий осуществляется в соответствии с законодательством принимающего государства.
«Вступление соглашения в силу станет очередным шагом в развитии сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами и позволит сделать административные процедуры для граждан двух государств значительно проще и удобнее», — отмечает ведомство.