Теперь в Дубае можно ездить с казахстанскими правами — официально

«Теперь граждане Казахстана, временно находящиеся в ОАЭ, смогут использовать казахстанское водительское удостоверение в соответствии с законодательством Эмиратов. При переезде на постоянное место жительства они смогут обменять его без прохождения теоретического и практического экзаменов по категории “В” (легковые автомобили) и подкатегории “В1” (трициклы и квадроциклы). Аналогичный порядок распространяется и на граждан ОАЭ, переезжающих на постоянное место жительства в Казахстан».