Почему ядерные амбиции Саудовской Аравии напугали многие страны

22 июля 2026 года США и Саудовская Аравия заключили «историческое соглашение о ядерном сотрудничестве», сообщило американское Министерство энергетики. Оно закладывает основу для гражданской ядерной программы Саудовской Аравии и в перспективе даст ей возможность обогащать уран на своей территории. Правда, уже на следующий день сделка оказалась под вопросом: США предупредили, что ее реализация возможна только при нормализации отношений королевства с Израилем.
Что США пообещали Саудовской Аравии.
Сделка, которую заключили Вашингтон и Эр-Рияд, включает два документа.
Основной, в котором изложены условия двустороннего сотрудничества. Это так называемое Соглашение 123 (123 Agreement), которое США традиционно подписывают с другими странами в целях сотрудничества в области мирного атома. Оно называется так в честь секции 123 Закона об атомной энергии США (Atomic Energy Act) 1954 года, где определены сферы ядерного сотрудничества с другими странами. По состоянию на июль 2025 года у США было 26 таких соглашений, которые охватывали 50 стран (среди них Россия, Китай, Украина, Индия, Бразилия и другие), а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тайвань.
Сопутствующее двустороннее соглашение с гарантиями, что Саудовская Аравия будет использовать все ядерные компоненты только в мирных целях.
Основное соглашение еще не опубликовано, поэтому о его содержании можно судить по сообщениям в американских СМИ — детали, в частности, приводили The Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post (WP). Согласно их информации, США и Саудовская Аравия заключили многомиллиардный контракт сроком на 30 лет, который предоставляет американским компаниям центральную роль в развитии ядерной инфраструктуры королевства: они, в частности, будут поставлять энергетические ядерные реакторы и другие ядерные технологии. В соглашении не говорится, какие конкретно компании этим займутся, однако, по предположениям WSJ и WP, среди бенефициаров — корпорация Westinghouse Electric, производящая водо-водяные реакторы AP1000.
По мере поставки реакторов в течение двух лет США и Саудовская Аравия будут исследовать, насколько целесообразно строить в королевстве предприятие по обогащению урана. Если вывод будет положительным, то США построят соответствующий завод и передадут технологии обогащения урана. Если США будут против того, чтобы строить такой завод, то в течение десяти лет Эр-Рияду будет запрещено обогащать уран самостоятельно или в сотрудничестве с другим иностранным партнером — возможны только закупки ядерного топлива.
«Будьте уверены, эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения, опираясь на лучшие в мире ядерные технологии и ученых, разработанные здесь, в Соединенных Штатах», — заявил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, эта сделка вписывается в концепцию «ядерного ренессанса», которую реализует администрация Дональда Трампа, и опирается на указ президента 2025 года «О развертывании передовых ядерных реакторных технологий в интересах национальной безопасности» (в нем речь идет в том числе о «содействии экспорту американской ядерной продукции»).
После подписания Трамп дважды сказал, что Саудовская Аравия не будет самостоятельно обогащать уран.
Термин «ядерный ренессанс» (nuclear renaissance) появился еще до президентства Трампа — в начале 2000-х. Суть идеи в том, чтобы возродить в США интерес к атомной энергетике, строя новые реакторы, экспортируя технологии и конкурируя на мировом рынке с Россией и Китаем. Соглашение с Эр-Риядом обосновывали тем, что если АЭС в Саудовской Аравии не будут строить американские компании, то это сделают российские или китайские.
Теперь в течение 90 дней сделку должен одобрить конгресс. Он может ее заблокировать — для этого обе палаты должны принять совместную резолюцию неодобрения. Если этого не произойдет, сделка вступит в силу; если резолюция пройдет, президент сможет наложить на нее вето. Чтобы преодолеть президентское вето, нужны голоса двух третей конгрессменов, но, учитывая, что у республиканцев в обеих палатах большинство, такой сценарий маловероятен.
США и Саудовская Аравия обсуждают ядерное сотрудничество почти 20 лет. В 2008 году они заключили ни к чему не обязывающий Меморандум о взаимопонимании в области гражданской ядерной энергетики. Дальше события развивались следующим образом.
2017−2019 годы — первая администрация Дональда Трампа выдала семи американским компаниям разрешение вести с Саудовской Аравией технические консультации относительно потенциальных ядерных проектов.
2022 год — при администрации Джо Байдена партнеры заключили еще один Меморандум о взаимопонимании — об обмене технической информацией и сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности.
Ноябрь 2025 года — стороны приняли Совместную декларацию о завершении переговоров о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, которые стали последним шагом на пути к нынешнему «Соглашению 123».
Почему сделка оказалась под угрозой.
Ядерное соглашение с Саудовской Аравией оказалось под вопросом уже на следующий день после подписания. 23 июля Трамп заявил, что сделка будет одобрена, но «полностью зависит» от того, присоединится ли Саудовская Аравия к Авраамовым соглашениям. Это серия договоров о нормализации отношений Израиля с мусульманскими странами Ближнего Востока, которые они подписывали с 2020 года при посредничестве США.
Сегодня такие договоры с Израилем заключили ОАЭ, Бахрейн, Судан, Марокко; шли переговоры о том, чтобы к ним присоединилась Саудовская Аравия, однако после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и ответных действий в секторе Газа этот процесс был фактически заморожен. В Эр-Рияде утверждают, что готовы налаживать отношения с Израилем при условии, что будет создано полноценное государство Палестина.
В Израиле на ядерное соглашение США с Саудовской Аравией отреагировали негативно. Нафтали Беннет, премьер-министр в 2021—2022 годах и глава политического блока «Вместе», заявил, что сделка угрожает безопасности Израиля. «Обогащение ядерного топлива на территории Саудовской Аравии может привести к региональной ядерной гонке и опасной потере контроля», — пояснил он (здесь и далее цитаты израильских представителей — по Reuters). Авигдор Либерман, министр обороны в 2016—2018 годах, прогнозирует, что «гражданская ядерная программа Саудовской Аравии закончится созданием ядерного оружия и приведет к безумной гонке вооружений на всем Ближнем Востоке». По его словам, Израиль должен выступить против сделки и добиваться ее блокировки.
Биньямин Нетаньяху о самой сделке после ее подписания не высказывался, однако выпустил заявление после того, как Трамп сделал заявление про Авраамовы соглашения. «Как заявил президент Трамп, присоединение Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям стало бы историческим шагом к миру на Ближнем Востоке», — подчеркнул израильский премьер и заключил: «Мир через силу».
США уже имеют «Соглашение 123» с одной из стран Ближнего Востока. В 2009 году с ОАЭ было подписано «Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии». Этот документ в США стали неформально называть «золотым стандартом» (gold standard) для будущих «соглашений 123», поскольку в его рамках Абу-Даби добровольно отказался от двух наиболее чувствительных видов ядерной деятельности: обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива. Судя по публичным сообщениям, в соглашении с Саудовской Аравией таких ограничений нет.
«Атомное соглашение должно было стать платой Эр-Рияду за присоединение к соглашениям Авраама — вместе с продажей королевству самолетов F-35 (этот вопрос столь же чувствителен, как и передача ядерных технологий; США, согласно законодательству, должны продавать оружие арабским странам так, чтобы это не нарушало “качественное военное преимущество Израиля”. — РБК), — говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. — На первый взгляд казалось, что Саудовская Аравия получила и то и другое без нормализации отношений с Израилем, однако Трамп уже опроверг эти предположения».
На этом фоне ядерная сделка выглядит уже гораздо менее вероятной, отмечает эксперт. «В отличие от ОАЭ Саудовская Аравия довольно критически относится к политике Израиля в регионе, — отмечает Юрк. — Вполне вероятно, что Трамп сделал оговорку [про Авраамовы соглашения], чтобы ответить на опасения Израиля. Кроме того, вряд ли при вышеозначенных условиях Эр-Рияд согласился бы на такую сделку».
Почему это соглашение вызвало беспокойство в мире.
Власти королевства в последние годы неоднократно допускали, что в стране может быть разработано ядерное оружие. В 2018 году наследный принц Мухаммед бен Сальман в интервью CBS сказал, что Эр-Рияд разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Эту мысль он повторил в 2023 году в интервью телеканалу Fox News. «Любая страна, которая получает ядерное оружие, вызывает у нас обеспокоенность… если они получат его, мы должны будем получить его», — заявил наследный принц.
«Попустительский подход США к ядерной политике в отношении Саудовской Аравии может подтолкнуть ее к поиску ядерного оружия в ответ на потенциальное решение Ирана переступить ядерный порог — в ситуации, когда Иран вынужден рассматривать этот вариант из-за перспективы бесконечной войны с США и Израилем, — заявила РБК старший научный сотрудник программы по вопросам оружия массового уничтожения SIPRI Тютти Эрястё. — Американо-саудовская сделка также является вопиющим примером двойных стандартов, свидетельствующим о том, что норма нераспространения не является универсальной, а применяется избирательно к противникам».
По оценке экспертов американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA), соглашение может дать королевству технологии, необходимые для создания ядерной бомбы. «Это соглашение сводит на нет 50-летнее лидерство США в глобальной системе нераспространения и повышает риск, что другие страны начнут развивать программы обогащения урана и переработки ядерного топлива, стремясь создать скрытый потенциал для производства ядерного оружия», — заявил председатель совета директоров ACA Томас Кантримен.
Главная проблема в том, что возможное обогащение урана в Саудовской Аравии будет происходить без надежного международного контроля. Судя по публичной информации, весь контроль будут осуществлять сами США.
Американский эксперт по ядерному оружию и санкциям Ричард Нефью, который консультировал президентов Барака Обаму и Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока, считает, что отсутствие международных инспекторов создаст опасный прецедент. «Проблема не в том, что американцы не смогут хорошо проводить инспекции, — приводит его слова WP. — Суть в другом: например, если бы вы были Ираном, насколько бы вы доверяли американским инспекциям саудовских объектов? Как бы мы сами отреагировали, если бы Иран сказал: “Не волнуйтесь, нас будут инспектировать русские?” Мы бы это точно не приняли». По мнению Нефью, такой подход просто не работает «в геополитической среде с таким уровнем недоверия и неопределенности, как сейчас».
В мировой практике нет такого понятия, как двустороннее соглашение о гарантиях. Главная организация, которая контролирует, используют ли страны атомную энергию в мирных целях, — МАГАТЭ. Она заключает с неядерными странами юридически обязывающие документы — соглашения о гарантиях (Safeguard Agreements). В рамках этих договоренностей страна предоставляет агентству информацию о своих ядерных объектах, а оно ее потом перепроверяет (среди инструментов — инспекции на местах, учет ядерного материала, проверки по камерам видеонаблюдения и датчикам). К началу 2026 года у агентства были такие соглашения со 183 странами.
В 1997 году МАГАТЭ ввело дополнительный протокол к соглашению о гарантиях (Additional Protocol), который позволяет агентству выявлять незаявленную деятельность, изучая более широкий круг объектов. К началу 2026 года МАГАТЭ заключило дополнительный протокол со 144 странами и Евроатомом.
Все соглашения и протоколы страны подписывают добровольно. У Саудовской Аравии с МАГАТЭ есть соглашение о гарантиях, но нет дополнительного протокола.
По словам Кантримена, все американские администрации считали подписание дополнительного протокола наилучшей гарантией. «Уступка Эр-Рияду в этом принципиальном вопросе подрывает авторитет как США, так и самой Саудовской Аравии, а также негативно сказывается на усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия», — считает руководитель ACA.
Нынешняя сделка может привести к цепной реакции, которая подорвет нормы нераспространения, говорит директор программы ACA по политике нераспространения Келси Давенпорт. «Давая добро на обогащение урана в Саудовской Аравии без подписания дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ, администрация Трампа рискует спровоцировать другие государства последовать этому примеру и заняться созданием мощностей по производству расщепляемых материалов без надлежащего контроля», — предостерегает она. И прогнозирует: помимо прочего, соглашение с Саудовской Аравией может еще больше осложнить заключение договора с Ираном о его ядерной программе.
Сегодня в мире 14 стран, которые могут самостоятельно обогащать уран: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Израиль, Индия, КНДР, Пакистан, Бразилия, Германия, Иран, Нидерланды и Япония. Первые девять обладают ядерным оружием.
На что в этой истории обращают внимание российские эксперты.
Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков считает примечательным то, как США меняют свой подход к экспорту ядерных технологий. «Американцы долгие годы в соглашениях с другими странами настаивали, чтобы они: а) отказывались от права на обогащение урана; б) подписывали дополнительный протокол с МАГАТЭ, — поясняет эксперт. — Таким было соглашение с ОАЭ, но с того момента на этих принципах с США больше никто не договаривался. Видимо, американцы пришли к выводу, что их стратегия продвижения своих ядерных технологий в мире не работает. Речь идет о конкуренции в первую очередь с Россией и Китаем, у которых требований, какие были у американцев, нет».
Что касается проблемы нераспространения, то, по оценке Хлопкова, сделка ничего принципиально не меняет. «Безусловно, риски в этой области на Ближнем Востоке остаются и даже возрастают, но не из-за этого соглашения, а из-за тех же односторонних действий США и Израиля в отношении Ирана. Они ставят перед Ираном и другими странами очень простой вопрос: как мы можем обеспечить национальную безопасность и государственный суверенитет, когда мы участвуем в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), наши объекты находятся под гарантиями, то есть под контролем МАГАТЭ, но при этом допускаются военные удары по нашей ядерной инфраструктуре?».
Сценарий, при котором Саудовская Аравия приобретет ядерное оружие, российские эксперты считают маловероятным. «Сомнительно, что гражданская ядерная программа является в первую очередь прикрытием для разработки Саудовской Аравией ядерного оружия. Постройка первой АЭС и развитие мирного атома логично укладываются в стратегию королевства по диверсификации экономики, включая энергетический сектор», — говорит Алексей Юрк, обращая внимание на заявления Эр-Рияда о том, что он может создать ядерную бомбу, если такая появится у Ирана.
По оценке Хлопкова, для военной ядерной программы у Саудовской Аравии недостаточно технологического потенциала. «Если они решат создавать ядерное оружие самостоятельно — “самостоятельно” здесь ключевое слово, — у них на это уйдут десятилетия. АЭС, которую Эр-Рияд собирается у себя строить, не дает необходимого для военной программы опыта и технологий. Да, у Саудовской Аравии появится определенная экспертиза в этой сфере, однако расстояние между гражданской и военной программами очень велико», — подытожил эксперт.