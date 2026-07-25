Почему ядерные амбиции Саудовской Аравии напугали многие страны

Американский эксперт по ядерному оружию и санкциям Ричард Нефью, который консультировал президентов Барака Обаму и Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока, считает, что отсутствие международных инспекторов создаст опасный прецедент. «Проблема не в том, что американцы не смогут хорошо проводить инспекции, — приводит его слова WP. — Суть в другом: например, если бы вы были Ираном, насколько бы вы доверяли американским инспекциям саудовских объектов? Как бы мы сами отреагировали, если бы Иран сказал: “Не волнуйтесь, нас будут инспектировать русские?” Мы бы это точно не приняли». По мнению Нефью, такой подход просто не работает «в геополитической среде с таким уровнем недоверия и неопределенности, как сейчас».