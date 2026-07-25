В США допустили, что Иран намерен создать собственное ядерное оружие

Американские спецслужбы считают, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи может быть более склонен к созданию ядерного оружия, чем его предшественник Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведки.