В США допустили, что Иран намерен создать собственное ядерное оружие

Американские спецслужбы считают, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи может быть более склонен к созданию ядерного оружия, чем его предшественник Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведки.
По данным издания, американская разведка полагает, что новое руководство Ирана рассматривает возможность развития ядерной программы более активно. При этом отмечается, что Али Хаменеи публично не призывал к созданию ядерного оружия.
Также, как утверждают источники газеты, часть оборудования для обогащения урана была перемещена в новый хорошо защищенный подземный комплекс в центральной части Ирана. По информации The New York Times, объект дополнительно охраняется сухопутными войсками.
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