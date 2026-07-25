Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Токаев обсудят отношения России и Казахстана на встрече в Омске

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут отдельную встречу в Омске 25 июля. Переговоры состоятся в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщили в Кремле.

Источник: Life.ru

Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Астаны. Встреча пройдёт перед пленарным заседанием форума, участниками которого станут представители регионов России и Казахстана.

«25 июля 2026 года в Омске состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле уточнили, что отдельные переговоры лидеров будут посвящены развитию двусторонних связей. Россия и Казахстан регулярно проводят встречи на высшем уровне, обсуждая экономику, гуманитарное сотрудничество и совместные проекты.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможных ответных мерах России в случае угрозы со стороны Европы. Депутат Андрей Колесник заявил, что слова министра отражают позицию президента Владимира Путина по вопросам безопасности страны. Парламентарий отметил, что подобные заявления должны быть сигналом для западных стран о необходимости учитывать интересы России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше