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Боец Днепр рассказал, что расчет ПВО за раз сбил рой из шести дронов ВСУ «Лютый»

Боец Днепр отметил, что силы ПВО сбивают ракеты Storm Shadow, а также БПЛА типов «Бобер» и «Лютый».

Источник: Комсомольская правда

Российский расчет ПВО за один раз уничтожили рой из шести украинских беспилотников «Лютый». Об этом ТАСС рассказал заместитель командира расчета с позывным Днепр.

По его словам, приоритетными целями подразделения являются крылатые ракеты Storm Shadow, а также беспилотники типов «Бобер» и «Лютый». Воздушные цели уничтожают до того, как они успевают добраться до намеченных объектов.

«За последнее время сбили около шести беспилотников типа “Лютый” за один налет. Весь налет отразили, противник был уничтожен, не достигнув своей цели», — сказал Днепр.

Военнослужащий отметил, что при отражении подобных атак особенно важна слаженная работа всего расчета. По его словам, подразделение действует четко и не испытывает проблем с поражением целей.

Ранее российские средства ПВО сбили за сутки 585 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы и пять реактивных снарядов системы HIMARS. Средства противовоздушной обороны продолжили прикрывать российские подразделения и объекты.

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