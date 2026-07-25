NYT: американская разведка считает, что Иран готовится создать ядерное оружие

По их данным, новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи значительно больше, чем его отец Али Хаменеи, склонен к разработке ядерной бомбы. У более консервативного правительства страны также могут быть соответствующие амбиции.
Американские спецслужбы выяснили, что Тегеран перенес часть центрифуг для обогащения урана с объектов, подвергшихся ударам США в июне 2025 года. Оборудование разместили в защищенном подземном комплексе в горе Пикакс в центральной части Ирана.
Вокруг объекта развернули сухопутные подразделения. В Вашингтоне полагают, что они должны помешать возможному наземному рейду американских войск.
По оценке официальных лиц США, Иран пытается сохранить оборудование для обогащения урана. При этом запасы высокообогащенного урана, необходимые для создания ядерного оружия, остались нетронутыми и по-прежнему доступны Тегерану.
Ранее в Иране заявили, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер. Глава МИД республики Аббас Аракчи утверждал, что Тегеран никогда не стремился получить атомную бомбу, а все разработки ведутся только в гражданских целях.