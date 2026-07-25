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Минобороны РФ сообщило об ударах по электроподстанциям в Черниговской области

Вооруженные силы России уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области — в Мене и Семеновке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вооруженные силы России уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области — в Мене и Семеновке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, для ударов российские военнослужащие использовали БПЛА «Герань-4 сикер». В Мене была уничтожена подстанция 110 кВ, а в Семеновке — 40 кВ. Министерство утверждает, что объекты использовались в интересах ВСУ.

В Сумской области ВС РФ ударили «Геранью-4 сикер» по складам, где, как утверждает Минобороны РФ, хранились беспилотники ВСУ большой дальности. Склад находился на окраине села Никитовка, добавили в пресс-службе министерства.

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