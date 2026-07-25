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ВС РФ поразили сухогруз и два буксира в порту Николаева

Российские военные поразили морской сухогруз и два буксира в порту Николаева. Для ударов применялись беспилотники «Герань-4 сикер», сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были нанесены днём ранее расчётами войск беспилотных систем. Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля.

«Средствами объективного контроля зафиксировано поражение сухогруза, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ и двух буксиров, находившихся у причала», — говорится в сообщении.

Таким образом, одной из целей стало транспортное судно, которое, по данным министерства, было задействовано в военной логистике украинской армии.

Днём ранее Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в Николаеве в момент разгрузки военных грузов. Одновременно российские силы поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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