Зеленский не захотел называть Трампа величайшим президентом США

Ранее Владимир Зеленский назвал 15−20-минутную встречу с Дональдом Трампом в Ватикане переломной для их отношений. По его словам, после беседы между сторонами стало больше доверия, однако содержание разговора он раскрывать не стал. При этом американский лидер тоже говорит, что общение с украинским политиком у него наладилось.