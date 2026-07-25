Лантратова: западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные материалы об атаке на колледж. В организации заявили, что изучают обстоятельства произошедшего. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По имеющимся данным, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.