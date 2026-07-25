Лантратова: западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы

Около 50 иностранных журналистов убедились, что в атакованном колледже в Старобельске не было военной базы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ТАСС.
На место трагедии приехали представители СМИ из США, Великобритании, Испании, Китая, арабских и других европейских стран, а также военные корреспонденты. Поездку организовали МИД и Минобороны России.
Журналисты осмотрели не только разрушенное здание, но и территорию вокруг него. Представители Следственного комитета показали репортерам последствия удара и находившиеся внутри вещи студентов. По словам Лантратовой, никаких признаков размещения военной базы они не обнаружили.
«Первое, что они увидели, — это разрушенный колледж. Мы зашли внутрь и вот доставали эти окровавленные одеяла, игрушки, конспекты — подготовка к экзамену, фотографии, какие-то личные принадлежности детей, и все это перемешано с обломками БПЛА иностранного происхождения», — рассказала омбудсмен.
Лантратова напомнила, что после трагедии представитель Украины при ООН Андрей Мельник назвал гибель детей «инцидентом». За рубежом также распространялась версия, что в здании якобы находился военный объект.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные материалы об атаке на колледж. В организации заявили, что изучают обстоятельства произошедшего. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По имеющимся данным, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.